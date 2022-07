Genova – Ancora una notte da dimenticare per i residenti di via della Libertà e di piazza Palermo a causa delle urla e degli schiamazzi della “Movida”.

A più riprese, intorno alle 4 della scorsa notte, gruppi di ragazzetti ubriachi, hanno svegliato i residenti urlando e colpendo serrande e bidoni della spazzatura con il chiaro intento di disturbare e “fare rumore”.

Numerose le chiamate alle forze dell’ordine ma il passaggio di controllo non ha portato ad alcuna denuncia o sanzione.

I video degli episodi circolano sui social confermando che la mala-Movida si sposta dal centro storico – dove i controlli si sono intensificati a seguito delle proteste – ai quartieri rimasti “sguarniti” dalla sorveglianza, concentrata sulle zone “a rischio”.