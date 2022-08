Camporosso (Imperia) – Si è tuffato in mare nuotando verso il largo ma dopo poche bracciate si è trovato in difficoltà e non riusciva a tornare a riva. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per un 26enne che ieri notte ha deciso di fare un bagno notturno al termine di una festa di compleanno sulla spiaggia ma poi, forse colpito da un malore, ha rischiato di annegare.

Il giovane ha iniziato ad urlare e fortunatamente alcuni passanti, tra i quali un carabiniere libero dal servizio, lo hanno sentito e hanno dato l’allarme.

Il militare si è poi tolto i vestiti e si è lanciato in mare quando ha capito che il ragazzo non avrebbe resistito sino all’arrivo dei soccorsi via mare.

Dopo aver raggiunto il giovane in difficoltà, il carabiniere lo ha tranquillizzato e lo ha riportato a riva nuotando con sicurezza.

Una volta sulla spiaggia il ragazzo è stato affidato alle cure del personale paramedico ed è stato trasferito in ospedale per accertamenti e per precauzione.