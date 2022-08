Alassio – Ancora un locale notturno nei guai, nel savonese, dopo i controlli di sicurezza di forze dell’ordine ed ispettorato del Lavoro. Gran parte del personale – 19 dipendenti sui 38 presenti – non era in regola con i contratti di lavoro e molti hanno tentato di fuggire da un’uscita laterale all’arrivo del controllo ma sono stati “traditi” dalle magliette con il logo e la scritta del locale.

Gli ispettori dell’Inail hanno identificato le persone “sospette” e grazie alle testimonianze dei presenti e di altri lavoratori, hanno ricostruito la presenza di un numero considerevole di persone che lavorava “in nero” nel locale.

Si tratta di camerieri, parcheggiatori, autisti e addette all’accoglienza che non risultavano sulla documentazione del locale che, per questo motivo, è stato chiuso con sospensione della licenza sino a quando non procederà a mettere in regola e a definire tutte le posizioni delle persone trovate a lavorare in nero.

Il controllo si inquadra nelle operazioni di verifica durante il periodo estivo, a locali e attività che operano nel settore del Turismo ed allarma l’altissima percentuale di lavoratori trovati del tutto sconosciuti al Fisco e agli enti previdenziali.