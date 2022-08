Cisano sul Neva (Savona) – Intorno alle ore 7 di questa mattina, un motociclista ha centrato un capriolo in via Piamboschi, perdendo quindi il controllo del mezzo su cui viaggiava e rimanendo ferito.

Tempestivamente sono giunte un’ambulanza e un’automedica del 118, che hanno inizialmente curato lo scooterista sul posto, prima di trasportarlo in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.