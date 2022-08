La Spezia – Ha raccontato ai carabinieri che lo hanno fermato che stava facendo un video da postare sui social il ragazzo di 20 anni che ieri sera ha causato il blocco dei treni sulla linea ferroviaria tra La Spezia e la Toscana. L’allarme lo aveva lanciato un macchinista di un treno merci costretto a frenare in emergenza per la presenza di alcuni giovani sui binari.

La chiamata alle forze dell’ordine aveva fatto intervenire i carabinieri ma ha causato anche l’interruzione della linea per motivi di sicurezza.

Quando i militari sono arrivati sul posto, tra Arcola e Vezzano, nello spezzino, hanno trovato solo uno dei ragazzi e lo hanno portato in caserma per l’identificazione.

Il giovane, 20 anni, ha raccontato di essere sui binari per girare un video e che i suoi due amici erano fuggiti appena sentite le sirene delle auto.

Il giovane è stato denunciato per interruzione di servizio pubblico e ora si indaga per identificare gli altri due che saranno interrogati per trovare conferma o meno del racconto del primo ragazzo.