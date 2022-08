Arenzano – Aveva occupato abusivamente un tratto di spiaggia libera e la utilizzava come se fosse uno stabilimento balneare privato. I militari della Guardia Costiera di Genova e dell’Ufficio Locale Marittimo di Arenzano hanno sequestrato 50 ombrelloni, lettini e sdraio posizionati illecitamente su un tratto di spiaggia libera in località “Pizzo”, nel comune di Arenzano.

A gestirli una persona senza alcun titolo e che aveva costruito anche una pedana in legno senza le necessarie autorizzazioni e senza avere la concessione per la quale si paga una somma annuale allo Stato.

Il responsabile è stato denunciato per occupazione abusiva del demanio marittimo, per costruzioni abusive su terreno del Demanio e per diverse violazioni alle norme sull’edilizia privata, la sicurezza dei luoghi e anche per noleggio abusivo di natanti.

Una sanzione salata e l’obbligo del ripristino dei luoghi e lo sgombero del materiale dalla spiaggia libera che tornerà nella fruizione gratuita.

I controlli della Guardia Costiera per garantire sicurezza e rispetto delle normative proseguirà anche nei prossimi giorni su tutto il litorale della Liguria.