Genova – Quando hanno visto i lampeggianti della polizia sono fuggiti a tutta velocità su un’auto risultata rubata.

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato questa notte un 29enne ed un 36enne per il reato di resistenza a P.U., denunciandoli anche per ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso. Durante il regolare servizio di controllo del territorio una voltante dell’U.P.G.S.P. ed una volante del Commissariato Centro hanno notato due giovani sospetti a bordo di una vettura ed hanno deciso di sottoporli a controllo.

I due uomini, fermi al semaforo, alla vista delle volanti si sono dati improvvisamente alla fuga scatenando un inseguimento. Una volta raggiunti, i due fuggitivi hanno abbandonato l’auto per proseguire a piedi, scavalcando le recinzioni private di alcuni giardini condominiali, ma sono stati prontamente bloccati dagli agenti. Non contenti i due giovani hanno opposto resistenza al fermo, spintonando e colpendo i poliziotti. Dagli accertamenti di rito è emerso che l’auto in loro possesso era stata rubata la notte del 12 agosto, ed a bordo del veicolo sono stati trovati una chiave a pappagallo, tre cacciavite, una torcia, un piede di porco e due paia di guanti da lavoro.

I due uomini, uno dei quali già oggetto di un provvedimento di espulsione, saranno processati per direttissima in mattinata.