Perinaldo (Imperia) – I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio boschivo nella zona di Perialdo, in provincia di Imperia.

Per cause ancora da chiarire una catasta di legno ha preso fuoco e le fiamme si sono velocemente estese al bosco vicino.

Fortunatamente l’intervento rapido ha evitato che il rogo si allargasse troppo ed in breve è stato spento.

Non si segnalano feriti e sono in corso le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare le cause e le responsabilità del rogo.