Nessun decesso per il coronavirus in Liguria e con il consueto calare dei test effettuati durante il fine settimana, calano anche i casi di contagio scoperti. Sono i dati dell’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria con dati di Alisa.

Con appena 1.568 test eseguiti su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone, sono 145 i casi di infezione scoperti ed è il tasso di positività che rivela che il numero dei contagi è davvero in calo. L’ultima edizione del bollettino registra il 9,24%, mentre a livello nazionale è al 10,3%.

Questi i nuovo casi di contagio suddivisi per provincia:

Genova 67

La Spezia 30

Savona 22

Imperia 14

Chiavari e Tigullio 12

In calo il numero delle persone ricoverate per covid: sono 173 (1 in terapia intensiva), 8 meno rispetto al giorno precedente