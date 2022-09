Sestri Levante – E’ di cinque persone ferite e trasportate in ospedale il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 23, nella galleria Sant’Anna, lungo la strada che collega Lavagna e Sestri Levante.

I cinque viggiavano su due diverse vetture che si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare.

Nell’impatto, violentissimo, i cinque hanno riportato ferite più o meno gravi e sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco.

Le persone sono state estratte dalle lamiere e affidate al personale del 118 che le ha trasferite in ospedale.

La strada è stata chiusa ed è rimasta impercorribile sino alla rimozione dei mezzi incidentati.

In corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilià.