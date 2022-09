La nuova settimana inizia con l’alta pressione sul Mediterraneo e con condizioni di tempo stabile ma nei prossimi giorni sono attese correnti più umide che farann aumentare l’instabilità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore

Lunedì 12 settembre 2022

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intera regione.

Nel corso del pomeriggio situazione pressoché immutata, fatta eccezione per qualche addensamento più consistente sui rilievi.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature minime pressoché stazionarie, massime in calo.

Costa: min 17/23°C, max 25/28°C

Interno: min 7/17°C, max 23/28°C (fondovalle/collina)

Martedì 13 settembre 2022

Tra il mattino ed il primo pomeriggio transito di velature alte e sottili, in un contesto comunque soleggiato. A seguire è attesa della nuvolosità maggiormente spessa e diffusa, ad iniziare dal ponente.

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali.

Mare da poco mosso a localmente mosso.

Temperature: stazionarie od in lieve aumento le minime, stabili od in leggero calo le massime.

Tendenza per mercoledì 14 settembre 2022

Molte nubi sull’intera regione, al mattino non si escludono piovaschi sparsi.

Dal pomeriggio possibili rovesci maggiormente strutturati sul settore centro-orientale. Temperature minime in aumento, massime stazionarie.