Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo va indebolendosi e dopo la parentesi stabile di oggi seguirà l’ingresso di correnti umide di provenienza sud-occidentali che determineranno una nuova fase instabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 13 settembre 2022

Condizioni di cielo in prevalenza sereno al mattino, foschie o banchi nuvolosi nelle zone soggette dell’entroterra.

Nel corso della giornata intensificazione della nuvolosità a ponente, in particolare tra Genovesato occidentale e savonese orientale.

Venti deboli a regime di brezza, si impostano da sud-est deboli sul Ligure orientale dalla sera

Mare generalmente calmo, poco mosso dalla sera a levante con moto ondoso in aumento.

Temperature in lieve aumento

Costa: min 18/21°C, max 26/29°C

Interno: min 8/17°C, max 24/29°C (fondovalle/collina)

Mercoledì 14 settembre 2022

Giornata molto instabile con sviluppo di rovesci a prevalente carattere temporalesco sul settore centrale e orientale della regione; più variabile su imperiese

Venti moderati tesi sa sud-est sul Ligure orientale, rinforzi tra Golfo di Genova e Tigullio al passaggio dell’instabilità più marcata; nord-est di ritorno a ovest di Capo Mele al massimo moderato.

Mare in prevalenza mosso.

Temperature in calo.

Tendenza per giovedì 15 settembre 2022

Temporali nella notte sulla Rivera di Levante, a seguire tempo variabile a tratti instabile; maggiori schiarite nel corso della giornata su imperiese e savonese occidentale. Ventoso