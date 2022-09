Un decesso e 932 nuovi contagi da coronavirus in Liguria. A registrarli l’ultima edizione del bollettino sanitario della Regione Liguria con dati Alisa.

Il coronavirus sta tornando ad alzare la testa anche nella nostra regione dove, da alcuni giorni, è in crescita costante il trend dei nuovi contagi e, per la prima volta dopo diverso tempo, tornano a crescere anche i ricoveri per covid.

Un 89enne è deceduto all’ospedale di Sarzana portando a 5.576 il numero dei decessi da inizio pandemia.

Con 5.158 test condotti su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone, sono stati scoperti 932 casi di contagio e il tasso di positività è al 18.06%, mentre a livello nazionale è al 18.9%.

Negli ospedali torna ad aumentare, seppur di poco, il numero delle persone ricoverate per covid. Sono 126, nove in più rispetto al giorno precedente.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

Genova 352

Savona 190

Imperia 154

La Spezia 138

Chiavari e Tigullio 98