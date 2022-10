L’autunno si avvicina e torna l’ora solare. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre torneremo a spostare le lancette dell’orologio – questa volta indietro – e si potrà dormire un’ora in più.

La sensazione sarà quella di giornate ancora più corte di quello che in realtà sta già avvenendo e il buio arriverà prima, alla sera, mentre il giorno sembrerà arrivare prima.

Un espediente ideato per risparmiare ore di illuminazione che ogni anno suscita polemiche, discussioni e che da anni si pensa possa essere abolito senza che l’Europa si decida.

Orologi elettroni, computer e smartphone modificheranno automaticamente l’orario ma gli apparecchi digitali dovranno essere ricalibrati.

Chi soffre di insonnia potrebbe avere un peggioramento e per questo motivo, per convenizione, si sceglie di cambiare orario in una notte a cavallo tra sabato e domenica.

Secondo i medici potrebbero volerci sino a due settimane per riprendere il normale equilibrio di sonno.