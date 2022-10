L’arrivo di correnti umide nei bassi strati determineranno un aumento della nuvolosità nei prossimi tre giorni, ma con bassa probabilità di pioggia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 14 ottobre 2022

Tra la notte e il primo mattino cielo sereno ovunque. In mattinata velature o nubi alte in arrivo da ovest con il cielo che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato su gran parte della regione durante la giornata.

Venti deboli settentrionali al mattino, meridionali (sempre deboli) nel pomeriggio.

Mare poco mosso.

Temperature pressoché stazionarie o in lieve calo le massime.

Costa: min 14/19°C, max 20/23°C

Interno: min 4/13°C, max 15/21°C (fondovalle/collina)

Sabato 15 ottobre 2022

Nuvolosità sparsa su tutta la regione, in genere di tipo medio-basso. Non si prevedono piogge ad eccezione di sgocciolii in corrispondenza degli addensamenti più compatti. Possibilità anche di schiarite nel pomeriggio specie lungo le coste.

Venti deboli da sud-est

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in calo, soprattutto le massime.

Tendenza per domenica 16 ottobre 2022

Molte nubi su tutta la regione con occasionali pioviggini o sgocciolii in corrispondenza degli addensamenti più compatti.

Ventilazione debole orientale

Mare poco mosso

Temperature stazionarie.