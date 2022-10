Genova – Molta paura e un uomo leggermente intossicato, ieri sera, nell’incendio divampato in un appartamento di vico Superiore di Campopisano, nel centro storico genovese.

Le fiamme sono divampate intorno alle 20 in cucina ed in breve l’appartamento, situato al piano terreno del palazzo, si è riempito di un denso fumo nero che ha tolto il respiro alla persona che vive nell’immobile.

Fortunatamente alcuni passanti hanno notato il fumo che usciva dalle finestre ed hanno allertato i vigili del fuoco che si sono precipitati salvando la persona rimasta intossicata.

Le operazioni di spegnimento sono state sere difficili dall’impossibilità di arrivare nelle vicinanze dell’edificio con i mezzi dotati di cisterna e così i pompieri hanno dovuto realizzare una condotta di emergenza con i manicotti.

Un secondo appartamento è stato danneggiato parzialmente dalle fiamme ma non si registrano altri feriti.

Indagini in corso per accertare l’origine delle fiamme e polemiche per le condizioni in cui sono stati costretti a lavorare i vigili del fuoco in una zona della città particolarmente abitata e dove molti edifici hanno ancora soffitti e pavimenti in legno.