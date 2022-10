Tre decessi e 1.113 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. Li registra l’ultima edizione del bollettino sanitario diffusa da Regione Liguria con i dati di Alisa.

Due uomini di 86 e 87 anni sono morti a Genova nell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena mentre una pensionata di 91 anni è deceduta all’ospedale di Albenga.

Cresce il numero dei contagi. Con 1.127 test molecolari e 5.185 test rapidi effettuati su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone, sono stati scoperti 1.113 nuovi contagi.

In crescita anche i ricoveri in ospedale per covid – sono 248, 7 in più in sole 24 ore – e i casi gravi e gravissimi nei reparti di Terapia intensiva con 2 unità in più in sole 24 ore.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:

Genova 478

Savova 213

Imperia 176

La Spezia 129

Chiavari e Tigullio 117