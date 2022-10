Genova – Un incidente, che avrebbe potuto avere cause ben più gravi, si è verificato nel corso di questa mattina in via Merano nel quartiere di Sestri Ponente. Secondo le ultime ricostruzioni, un uomo di 60 anni sarebbe rimasto agganciato ad un tir per cause ancora da chiarire, venendo trascinato per alcuni metri ma, fortunatamente, senza finire sotto le ruote del mezzo pesante e procurandosi soltanto alcune contusioni.

Una volta arrivati sul posto, i sanitari del 118 hanno prestato soccorso all’uomo rimasto ferito, che è stato successivamente trasportato in codice giallo all’ospedale di Villa Scassi.