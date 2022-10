Ventimiglia (Imperia) – Un morto e due feriti gravi. E’ il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada statale 20, sul cavalcavia di Roverino. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate con forza e l’uomo alla guida di una delle vetture, un 50enne, è deceduto tra le lamiere dell’auto che si è ribaltata più volte.

La donna alla guida dell’altra auto coinvolta nel terribile impatto è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure insieme ad uno dei passeggeri della vettura capottata.

Sul posto anche l’elicottero del 118 che ha trasferito un ferito in codice rosso in ospedale.

Accertamenti ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità di quanto avvenuto.

La strada statale 20 è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di bonifica.