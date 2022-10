Genova – Ancora disagi e code sulle autostrade liguri, dove intorno alle ore 7:30 di questa mattina, nel tratto di A10 compreso tra Genova Voltri ed Arenzano, si è verificato un maxi tamponamento che ha visto coinvolti tre tir e un furgone. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale, per cercare di chiarire la dinamica del sinistro stradale e per far defluire il traffico. Ad un’ora dall’episodio, sono circa 4 i chilometri di coda, con i veicoli che possono transitare soltanto percorrendo la corsia di sorpasso.