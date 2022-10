Un nuovo decesso e 817 nuovi contagi da coronavirus in Liguria. A registrarli l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria con dati di Alisa.

Un uomodi 84 anni è morto all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena portando a 5.619 l numero delle persone morte per covid dall’inizio della pandemia.

Con 5631 tamponi, 1017 molecolari e 4614 test antigenici su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone sono stati scoperti 817 nuovi casi di infezione.

Il tasso di positività è del 14,5%, mentre a livello nazionale è al 15,4%.

Le persone ricoverate in ospedale per Covid sono 250, due in più rispetto al giorno precedente mentre sono 8 le persone ricoverate in terapia intensiva.

Questi i dati dei contagi suddivisi per provincia:

Genova 385

La Spezia 132

Savona 116

Imperia 100

Chiavari e Tigullio 83