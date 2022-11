La Spezia – Sfrecciava ad oltre 100 km/h lungo viale Italia con la moto senza badare ai limiti di velocità della zona residenziale e del buon senso che imporrebbe cautela in presenza di persone ed auto.

Ad intercettarlo è stata una pattuglia della Polizia Locale, impegnata proprio nei controlli sul rispetto dei limiti di velocità.

Gli agenti, muniti di apparecchiatura telelaser, erano appostati a fianco della carreggiata, ben visibili e con i lampeggianti accesi, quando hanno visto sfrecciare la moto. Poco dopo, al conducente è stato intimato l’Alt e sono cominciati i guai.

L’apparecchio elettronico ha calcolato che la due ruote percorreva il viale ad una velocità molto sostenuta, pari al doppio rispetto al limite fissato nei centri abitati (50 km/h): andava infatti a ben 100 chilometri all’ora.

Il giovane che era in sella al due ruote – un 20enne residente in un paese della Valdimagra – è stato sanzionato con una multa di 543 euro per il superamento del limite di velocità di oltre 40 km/h, che, in Città è di 50 km/h.

La violazione del Codice della Strada ha comportato anche il ritiro della patente per la successiva sospensione, a cura della locale Prefettura, per un periodo da 1 a 3 mesi, oltre ad una decurtazione di 6 punti.

Durante lo stesso servizio altri due automobilisti sono stati pizzicati ben oltre i limiti stabiliti: Per entrambi è scattata la sanzione prevista di 173 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente posseduta.

Nell’ultimo periodo erano state numerose le segnalazioni dei residenti a Comune e Polizia Locale in merito al transito di auto a forte velocità lungo il viale Italia, via Sarzana, via Michele Rossi e via Lunigiana, i controlli per il contrasto della velocità eccessiva lungo le strade urbane di maggior scorrimento sono pertanto costanti da parte degli agenti.