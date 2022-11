Genova – Sono oltre 700 i bambini con forme gravi di diabete seguiti dai medici dell’ospedale Gaslini. Una malattia (diabete di tipo 1) che insorge improvvisamente nei bambini e può portare a gravi conseguenze se non curato in modo adeguato e tempestivo.

I primi sintomi che devono subito far scattare una visita medica approfondita sono il bisogno di bere molto e la tendenza a fare molta pipì.

In questi casi – consigliano i medici – occorre rivolgersi per un consulto al proprio pediatra.

Nicola Minuto, medico dell’ospedale Gaslini, spiega quali sono i sintomi a cui fare attenzione e sottolinea l’importanza della tempestività negli accertamenti del caso.

Per approfondimenti https://www.gaslini.org/…/clinica-pediatrica-ed…/