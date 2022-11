Genova – Ancora una notte di scorribande per i cinghiali in città e in via Cabella, nel quartiere di Castelletto, segnalati bidoni Amiu ribaltati in mezzo alla strada con pericolo per automobilisti e motociclisti di passaggio.

L’allarme è stato lanciato dalla polizia locale con il canale Telegram che chiede la massima attenzione alla guida all’altezza del civ 22

nella foto bidoni ribaltati a Quezzi