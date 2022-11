Bogliasco (Genova) – Antonino Cannavacciuolo è sbarcato a Bogliasco per girare una puntata di “Cucine da incubo”, il format prodotto da Endemol in onda su Sky. La troupe del programma è rimasta a Bogliasco da martedì 15 a domenica 20 novembre, per rimettere a nuovo e consigliare proprietario e dipendenti del ristorante e bar “Mellow Yellow”. Il risultato del loro lavoro sarà visibile su Sky non prima della prossima primavera.

Chef Cannavacciuolo ha ricevuto dal sindaco di Bogliasco Luca Pastorino una riproduzione dell’artista bogliaschino Gianmarco Crovetto in ricordo del paese.