Netto miglioramento delle condizioni meteo in Liguria e la giornata di oggi dovrebbe essere all’insegna del tempo soleggiato ma già da domani è atteso un peggioramento che dovrebbe culminare nella giornata di martedì con aumento della nuvolosità e delle precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 20 novembre 2022

Al mattino qualche nube potrà interessare le zone interne del settore centrale e l’estremo levante, cieli pressoché sereni altrove.

Nel pomeriggio cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi sull’intera regione.

Nel corso della serata rapido aumento della nuvolosità sul settore centro-orientale, non si escludono locali sgocciolii.

Venti tra la notte e la mattinata deboli o moderati da nord, locali rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. Nel pomeriggio tenderanno a disporsi dai quadranti sud-occidentali con intensità da debole a moderata, in serata saranno possibili rientri da est/sud-est a levante.

Mare poco mosso sotto-costa, fino a mosso al largo.

Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie od in leggero aumento.

Costa: min +8/14°C, max +15/19°C

Interno: min -2/+9°C, max +10/14°C (fondovalle/collina)

Lunedì 21 novembre 2022

In mattinata nuvolosità in aumento ad iniziare dall’Imperiese; nel pomeriggio cieli molto nuvolosi o coperti praticamente ovunque, con i primi piovaschi che potranno interessare il settore centrale.

Dal tardo pomeriggio/sera precipitazioni in intensificazione a partire da ponente, in successiva estensione verso levante. Quota neve in progressivo calo, specie sui versanti padani occidentali.

Venti moderati dai quadranti meridionali.

Mare mosso, fino a molto mosso al largo e sul levante.

Temperature stazionarie.

Tendenza per martedì 22 novembre 2022

Nella notte, e fino alle primissime ore del mattino, precipitazioni diffuse, anche di forte intensità.

Neve a quote collinari sui versanti padani occidentali, fiocchi oltre i 1000 metri sull’Appennino orientale.

Già nel corso della mattinata generale miglioramento, residui fenomeni sull’estremo levante.

Nel pomeriggio ampie schiarite a partire da ponente.

Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

Temperature in calo.