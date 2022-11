Genova – Grave incidente, questa sera, in viale Bracelli, nella parte collinare di Marassi. Per cause ancora da accertare un mezzo a due ruote è stato coinvolto in un incidente stradale.

Gravi le ripercussioni sulla viabilità locale con autobus della linea 383 e 356 bloccati in entrambe le direzioni e auto che procedono a senso unico alternato, regolato dalla polizia locale.