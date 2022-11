Genova – Fontana di piazza De Ferrari con i colori della Romania, giovedì 1 dicembre, e canti e balli per la festa nazionale della Romania organizzata dalla comunità romena nel capoluogo ligure.

Ogni anno, infatti, all’inizio del mese di dicembre, i romeni di tutto il mondo festeggiano la Festa Nazionale della loro patria, la Romania.

Storicamente, dopo la partecipazione del piccolo Regno della Romania alla Prima Guerra Mondiale (1916-1918), nel 1918 le regioni storiche nelle quali i romeni formavano la maggioranza della popolazione – la Bessarabia, la Bucovina e la Transilvania – decisero la loro unione con la Romania. Così, il 1° dicembre 1918, con l’unione della Transilvania, si concluse il lungo processo dell’unità nazionale dei romeni.

Dopo la caduta del regime totalitario di Ceausescu, nel 1989, il 1° dicembre è ridiventato la festa nazionale del popolo romeno.

Essendo una festa molto sentita dai cittadini romeni, è consuetudine che si ritrovino in questo giorno per festeggiare, anche lontani dalla propria patria, questa ricorrenza.

Anche quest’anno, per celebrare l’evento, giovedì, 1° dicembre, al calar della sera, il Consolato Generale di Romania a Torino in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Genova organizzerà l’evento La Festa Nazionale della Romania con l’illuminazione della Fontana di Piazza de Ferrari.

Inoltre, la neonata associazione dei romeni a Genova, “Romania nell’anima” ha dato appuntamento ai cittadini romeni e non, alle ore 19.15, per celebrare la ricorrenza attraverso la tradizionale “Hora Unirii” (ballo popolare romeno, in cerchio, incluso nel Patrimonio Culturale Nazionale, che simboleggia proprio l’unità, la forza e la protezione della nazione).