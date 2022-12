Genova – Sono stati curati in ospedale per le ferite da arma da taglio i due giovani aggrediti da uno sconosciuto, in via Costanzi, nel quartiere di Oregine.

I due, un 18enne ed un amico minorenne, sono stati fermati per strada da un malvivente che ha puntato un coltello chiedendo di consegnare il portafogli. I ragazzi, però, hanno reagito e l’uomo che stava tentando di derubarli li ha feriti con un coltello.

Sul posto sono intervenuti i mezzi delle forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 che ha medicato alcune lievi ferite alle braccia dei due.

Sul caso indagano le forze dell’ordine.

Un episodio violento che segue quello denunciato da un altro minorenne che ha raccontato di essere stato aggredito in via Mura degli Zingari per un altro tentativo di rapina finito male.