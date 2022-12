Tre decessi e nuovo picco di oltre mille nuovi contagi da coronavirus in Liguria e ospedali ancora sotto stress. A registrarlo l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso dalla Regione Liguria con dati di Alisa.

Un uomo di 96 anni è deceduto all’ospedale di Sestri Levante e un altro di 79 è deceduto all’ospedale di Sanremo. All’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena è invece deceduta una donna di 79 anni.

Ma è l’aumento repentino e costante dei contagi a preoccupare di più in considerazione della ridotta risposta ai richiami per la vaccinazione anti covid e l’ondata di influenza che si sta sovrapponendo all’emergenza covid creando una miscela esplosiva per gli ospedali della Liguria e del resto d’Italia. Il bollettino registra infatti 1.097 nuovi casi di contagio e ben 36 nuovi ricoveri in ospedale in sole 24 ore.

Negli ospedali liguri sono quindi ricoverate 551 persone con sintomi covid e ben 16 sono nei reparti di Terapia intensiva dove si curano i casi più gravi e gravissimi e dove la percentuale di decessi è quella più alta. Rispetto alle 24 ore precedenti i ricoverati sono 3 in più.

Un sovraccarico del lavoro degli ospedali che ha spinto ieri i vertici dell’ospedale San Martino ad aumentare le dimissioni dai vari reparti per poter affrontare la nuova ondata di ricoveri. Un ulteriore prova della carenza di posti letto rispetto alle necessità che l’emergenza covid dovrebbe averci insegnato.

I nuovi casi di contagio sono stati scoperti con oltre 6.000 test eseguiti su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persona.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia

Genova 492

La Spezia 206

Imperia 162

Savona 142

Chiavari e Tigullio 93