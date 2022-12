Manarola (La Spezia) – Le bollette dell’energia triplicate spengono il celebre presepe di Manarola che da 61 anni illumina a festa la località delle Cinque Terre richiamando turisti da tutto il Mondo.

I rincari e i costi energetici hanno spinto gli organizzatori a prendere una decisione clamorosa: luci spente alle 23 e un mese in meno di accensione.

Una scelta apprezzata da chi da tempo si domanda perché autorizzare spese per illuminazioni e luminarie di cui si potrebbe fare a meno in segno di rispetto per chi ha difficoltà a pagare le bollette in arrivo.

Non è dato sapere al momento se la sensibilizzazione allo spreco energetico rientri o meno tra le motivazioni ma di certo il costo dell’energia spegnerà prima, sia per orario giornaliero che per numero di giorni di accensione, il super presepe di Manarola ideato 61 anni fa da Mario Andreoli che ora ha 94 anni ed è aiutato nella costruzione dell’opera – che ogni anno viene in larga parte montata e poi ri-smontata – da decine di volontari.