Genova – Mondo del giornalismo e dello Sport in lutto per la morte di Mario Sconcerti, giornalista e scrittore

Sconcerti aveva 74 anni ed è stato commentatore delle pagine sportive del Corriere della Sera e per diversi anni ha diretto Il Secolo XIX a Genova.

Ex direttore anche del Corriere dello Sport-Stadio, Sconcerti è stato anche direttore generale della Fiorentina.

Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di commentatore sportivo in diverse trasmissioni Mediaset, Sky e Rai Tv.