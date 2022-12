Genova – Dopo i rallentamenti di questa mattina per il traffico intenso e per la pioggia, ancora disagi sulla strada Sopraelevata Aldo Moro, in direzione levante, a causa di un veicolo in avaria che occupa parte della carreggiata.

A segnalarlo la polizia locale.

I mezzi di soccorso stanno intervenendo

notizia in aggiornamento