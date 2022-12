Alassio (Savona) – Torna il cimento invernale, lunedì 26 dicembre alle 11, sul litorale di passeggiata Grollero, nei pressi del Pontile Bestoso. Quest’anno si celebra la 58° edizione. E’ il più vecchio della Liguria e tra i più vecchi d’Italia. A promuovere l’evento sono la Società Nazionale di Salvamento in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio.

Un’idea semplice, che mette un po’ i brividi: un semplice tuffo in mare come si fa d’estate, ma sfidando le temperature invernali, quest’anno particolarmente rigide. Posso partecipare tutti, bambini di età e bambini nello spirito. In tutte le edizioni il numero dei partecipanti è sempre stato particolarmente elevato, oltre duecento partecipanti ogni anno e in qualche edizione anche oltre. La Sezione di Alassio della Società Nazionale di Salvamento, organizzatrice della manifestazione, impegna interi mesi di lavoro alla preparazione dell’evento che ogni anno attira tantissimi turisti presenti ad Alassio per le festività natalizie lungo il litorale. La manifestazione offre una straordinaria promozione alla Città grazie alla presenza dei media locali, nazionali e internazionali che per l’occasione puntano i riflettori su questa curiosa tradizione stagionale. Dunque l’evento si svolge sulla spiaggia accanto al Molo di Alassio il 26 dicembre e vede la partecipazione di impavidi bagnanti che, “sprezzanti del pericolo”, si gettano coraggiosamente in mare in condizioni atmosferiche decisamente poco tropicali.

Tutti i partecipanti vengono premiati con svariati omaggi e un ambito diploma, e ristorati all’uscita dall’acqua con un banchetto che si conclude con il tradizionale brindisi offerto anche al pubblico in passeggiata, oltre agli assaggi degli sponsor partecipanti. Coppe e targhe specifiche vengono assegnate agli sportivi maggiormente meritevoli, il più giovane, il più anziano, il più fedele e fra i molti riconoscimenti anche uno al gruppo più numeroso.

Grande attenzione è, chiaramente, rivolta alla sicurezza che vede impegnati bagnini di salvataggio, mezzi di soccorso in mare e a terra.

Programma: Ore 10.00 – Apertura iscrizioni Ore 11.00 – Raduno partecipanti Ore 11.15 – Tuffo in mare Ore 12.00 – Premiazione.

Il conto alla rovescia del tuffo collettivo sarà scandito dal corpo Bandistico Città di Alassio, dall’Animazione di Alassio Christmas Town e da un volto e una voce ben nota al pubblico di Alassio, quella del Dj del Mare, Franco Branco.

Per informazioni e iscrizioni: Società Nazionale di Salvamento Sezione di Alassio Tel. 0182/646.465 Cell. 335/710.329.8