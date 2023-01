Genova – Ancora critiche per il cantiere di Portello per la realizzazione di un posteggio sotterraneo. Questa volta è il critico d’arte e sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi a lanciare un anatema contro “l’orrendo gabbiotto” che emerge dal terreno, costruito in cemento armato, e che alloggerà l’ascensore che conduce al posteggio.

Vittorio Sgarbi lancia il suo anatema attraverso il suo profilo Facebook e si domanda come mai la magistratura non abbia bloccato la costruzione di quel gabbiotto “che impatta sull’ambiente circostante” invece di sequestrare il dipinto di Rubens in mostra a Palazzo Ducale e di cui sarebbe contestata l’illegittima esportazione oltre all’attribuzione a Rubens invece della sua “scuola”.

Sgarbi valuta molto negativamente la costruzione del gabbiotto aggiungendosi ai molti genovesi che, negli ultimi mesi, hanno storto il naso vedendo emergere la costruzione.

In molti si sono domandati, ad esempio, perché la costruzione non sia stata realizzata in vetro come accade in altri contesti “delicati” in tutto il mondo.

Sgarbi si domanda anche come mai non risulti “una indicazione negativa della Soprintendenza” sull’opera.