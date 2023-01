Genova – La Baita del Diamante, sul sentiero che da Trensasco conduce al Righi e al celebre forte che gli da il nome, chiude dopo vent’anni di attività.

A dare la notizia la famiglia che l’ha gestita per due decenni, offrendo un punto di ristoro importantissimo per i tanti escursionisti ma anche ottimi pranzi e cene a base di carni alla brace, primi piatti tipicamente genovesi e prelibatezze come pizze e dolci fatti in casa.

E proprio dal mondo dell’escursionismo arrivano i commenti più accalorati sulle pagine social della zona: la chiusura della Baita rappresenta un ulteriore impoverimento per i “servizi” a disposizione di chi preferisce un turismo slow e tranquillo alle folle sulle spiagge e nei centro storici.

La Baita del Diamante ha rappresentato per vent’anni un punto fermo per gli escursionisti della zona e di tutti coloro che frequentano i Forti su quella parte delle alture genovesi. La Baita del Diamante rappresentava un approdo sicuro per un panino o una bibita e un presidio sul territorio importantissimo sia di giorno che alla sera.

A comunicare la chiusura, sulla pagina Facebook del locale, la stessa famiglia che ha gestito per tanto tempo il locale.

“Carissimi Clienti – scrivono i gestori – desideriamo ringraziarvi e salutarvi, la nostra gestione della Baita del Diamante finisce qui. Sono stati 20 anni indimenticabili. Vi ringraziamo per averci seguito per tutto questo tempo, alcuni di voi sono diventati cari amici, ma tutti resterete nei nostri cuori”.

I più “ottimisti” leggono nel messaggio ancora una “speranza”. Il riferimento alla “nostra gestione” lascia aperto uno spiraglio alla possibilità di un cambio della guardia con una nuova gestione.

Una tenue speranza che il locale, tanto amato e apprezzato nella sua semplicità e genuinità, possa riaprire presto con un nuovo titolare.