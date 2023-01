Aprica (Sondrio) – Ha sbattuto con violenza contro la struttura metallica di un cannone sparaneve ed è morto. Tragedia questo pomeriggio sulle piste di sci di Aprica, in Valtellina. Giovanni Pieroni, spezzino di 29 anni è morto in circostanze ancora da chiarire e sul caso è stata aperta un’indagine.

Il giovane era in vacanza con amici ed aveva scelto le piste della Valtellina per la neve e la relativa semplicità.

Durante le discese nel comprensorio della Magnolta è avvenuto l’incidente e Pieroni ha sbattuto con violenza contro il cannone sparaneve morendo per le terribili ferite.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine e l’uomo è stato trasportato in ospedale mentre gli agenti compievano i primi rilievi.

Ora saranno le indagini a chiarire se il decesso poteva essere evitato e se sono state rispettate tutte le misure di sicurezza.