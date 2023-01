Genova – Fiamme nei locali dell’ex 261 di via Mura delle Grazie, nel quartiere Molo, nel centro storico genovese. Per cause ancora da accertare alcuni divani nell’ex locale notturno hanno preso fuoco sviluppando un denso fumo nero che ha invaso il palazzo svegliando i residenti e mettendo in allarme anche i passanti.

Sul posto sono state inviate ben 4 squadre dei vigili del fuoco, nel timore di un incendio di grosse dimensioni ma fortunatamente le fiamme hanno interessato solo alcuni arredi dell’ex locale, un tempo luogo di ritrovo della Movida.

Non si registrano feriti.