Genova – E’ dovuto intervenire l’elicottero Drago dei vigili del fuoco per soccorrere, ieri sera, un escursionista di 81 anni bloccato sul sentiero per la Cala dell’Oro, sul monte di Portofino.

Il pensionato ha sbagliato sentiero e ha imboccato quello impervio e certamente “difficile” che conduce ad uno degli angoli più belli ma anche più impervi del Promontorio del Monte di Portofino e quando ha iniziato a pioviginare il sentiero è diventato anche scivoloso e l’escursionista si è reso conto di essere davvero in difficoltà ed ha deciso – dimostrando saggezza – di fermarsi e chiedere aiuto.

Mentre da terra stava giungendo la squadra VF di Rapallo ed il Soccorso Alpino, via cielo è giunto l’elicottero Drago VF che ha issato a bordo l’escursionista e lo ha sbarcato all’aeroporto di Genova in perfette condizioni di salute.