Riva Trigoso (Genova) – Il maltempo ha causato la caduta di alcuni grossi massi sulla carreggiata della strada “delle gallerie” che collega Riva Trigoso a Moneglia, sul lungomare e la strada è stata chiusa per precauzione.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a segnalare, questa mattina, la presenza di grossi massi sulla carreggiata e a dare l’allarme per il rischio di una frana che potrebbe abbattersi sulla strada.

Il pericolo per la circolazione ha fatto scattare il provvedimento di chiusura della strada con ovvi disagi per chi deve muoversi da e per Moneglia.