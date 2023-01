Chiavari – Il maltempo ha provocato una frana lungo il tracciato della statale Aurelia, al confine tra Chiavari e Zoagli e il cedimento di parte di un muraglione sulla strada ha causato la chiusura parziale di una corsia.

Si viaggia quindi con un senso unico alternato e stamane inizieranno i lavori di sgombero e bonifica.

A San Colombano Certenoli è stata chiusa via Scaruglia a causa di una frana, mentre a Chiavari è stato necessario chiudere ai veicoli il sottopasso di via Tito Groppo per allagamento.