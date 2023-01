Genova – Completamente ubriaco ha distrutto il parabrezza di una vettura parcheggiata dopo aver strappato il tergicristallo per poi usarlo come una mazza e poi, quando il proprietario ha chiamato la polizia, si è scagliato anche contro gli agenti e li ha colpiti cercando di scappare.

Movimentato episodio, ieri sera, nella zona di piazza Acquaverde, vicino alla stazione di Principe dove un 49enne ubriaco ha iniziato a litigare con il proprietario di una vettura parcheggiata e si è scagliato contro l’auto prima strappando il tergicristallo e poi colpendo con la parte metallica il parabrezza sino a mandarlo in frantumi.

Il proprietario ha chiamato la polizia e all’arrivo degli agenti l’aggressore stava urlando contro i passanti e gesticolava nervosamente.

Gli agenti lo hanno fermato chiedendo di esibire i documenti e la persona, in tutta risposta, ha iniziato a insultarli e a sputargli addosso e si è rifiutato di salire sulla volante intervenuta per portarlo in Questura.

Nel tentativo di fuggire, l’uomo ha dato alcuni spintoni agli agenti e ne ha colpito uno con uno schiaffo e poi è stato immobilizzato e trasferito negli uffici per la denuncia e per la necessaria fotosegnalazione.

Negli uffici l’uomo ha cercato in tutti i modi di non farsi prendere le impronte digitali e ha iniziato a colpire le attrezzature per le riprese fotografiche.

Si è così scoperto che, due giorni prima, l’uomo si era reso protagonista di un episodio simile e cos’ì per lui si sono aperte le porte del carcere.