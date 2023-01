Genova – Grave incidente, questa mattina, in uno dei cantieri per la costruzione del Terzo Valico tra Campi e Sampierdarena.

Un ragazzo di 28 anni ha subito l’amputazione di alcune dita di un piede che erano rimaste schiacciate da un carrello elevatore. Il giovane operaio è rimasto intrappolato in circostanze ancora da chiarire e il mezzo gli ha schiacciato i piedi.

Subito soccorso dai compagni di caniere, l’operaio è stato stabilizzato dal personale del 118 e poi trasferito d’urgenza all’ospedale San Martino dove i medici non hanno potuto far altro che amputare alcune dita.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 e sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine e il personale ispettivo per accertare il rispetto delle misure di sicurezza.

Il mezzo che ha travolto l’operaio è stato posto sotto sequestro.