In avvicinamento un nuovo fronte perturbato che dovrebbe interessare la Liguria a partire da sabato.

Per domani mattina, venerdì 13 gennaio, previste nubi basse e qualche debole precipitazione specie nella zona di centro e del levante.

Nel pomeriggio ampie schiarite ma il flusso umido meridionale tornerà sabato ad anticipare l’avvicinamento di un fronte atlantico.

Le previsioni di Arpal Liguria per le prossime ore: