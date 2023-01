Genova – I paletti in metallo simbolo della città sono arrugginiti e danno l’idea di degrado ed abbandono e i Cittadini decidono di verniciarli ridando decoro alla strada.

Succede sempre più spesso e questa volta è accaduto nella centralissima via San Vincenzo, all’angolo con salita della Tosse.

Un gruppo di residenti della zona, stufi di assistere al triste spettacolo della ruggine e delle “attenzioni non desiderate” dei cani, hanno deciso di scendere in campo e di acquistare il necessario per un bel ritocco all’aspetto dei paletti storici, apparentemente dimenticati dalla civica amministrazione.

Approfittando delle ore notturne, con il timore di essere sanzionati, i Cittadini hanno riverniciato i paletti aggiungendo addirittura i cartelli “vernice fresca” per evitare spiacevoli incidenti con i passanti.

Il mattino successivo il tratto di strada aveva un aspetto più ordinato e più pulito. Quello che ci si aspetterebbe in una via a grande passaggio di persone – compresi i turisti – in una zona in pieno centro e in una città che punta molto del suo futuro sulla vocazione turistica.