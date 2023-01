Genova – Un guasto o un errore nel carico all’origine, questo pomeriggio, dell’anomala inclinazione assunta da una nave in fasi di carico nel Porto di Genova, al Terminal Messina, al ponte Canepa.

La nave, la Seven S, battente bandiera panamense e costruita nel 1994 era in banchina per un carico quando ha progressivamente aumentato la propria inclinazione sino a far temere il peggio.

L’aquipaggio ha evacuato la nave mentre veniva inviato un messaggio di allarme ai vigili del fuoco e alle autorità di sicurezza che operano nel porto.

Fortunatamente non si registrano feriti ma preoccupa l’inclinazione della nave che dovrà essere “scaricata” e poi verificata nelle sue parti di galleggiamento per escludere un guasto più grave.

La nave è diretta in Bulgaria e probabilmente dovrà tardare la partenza per ultimare i controlli e caricare le merci che deve trasportare.