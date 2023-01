Genova – Hanno rischiato grosso, ieri sera, i due tifosi del Genoa che si sono avveturati in un mare ancora proibitivo e con vento di burrasca per rimettere la bandiera del Genoa strappata dalla recente mareggiata sullo scoglio di Priaruggia.

I due hanno messo in mare una piccola imbarcazione a remi e si sono lanciati per l’impresa ma poco dopo si sono ritrovati in difficoltà.

Uno dei ragazzi è caduto in mare in prossimità dello scoglio e un altro, rimasto a bordo del tender, è stato trascinato al largo dal moto ondoso in direzione levante.

Mentre dall’alto i passanti osservavano atterriti la scena e chiamavano i soccorsi, il ragazzo caduto in mare è riuscita a salvarsi raggiungendo la scogliera mentre il secondo è stato trascinato al largo dal forte vento.

Una pilotina della Guardia Costiera lo ha raggiunto quando era ormai a circa 300 metri dalla riva e sarebbe certamente stato trasportato in alto mare se non fossero intervenuti i militari.

La motovedetta CP 311 ha intercettato il gommone al traverso dei Bagni Europa e ha recuperato il giovane infreddolito e bagnato ma in buono stato di salute.

La Guardia Costiera invita prima di effettuare un’uscita in mare, anche a poca distanza dalla costa, a valutare con attenzione le condizioni del tempo e del mare che se sottovalutate possono costituire un grave pericolo per l’incolumità delle persone.

Per le emergenze è possibile contattare la Guardia Costiera tramite il Numero Unico di Emergenza 112 ovvero tramite il Numero blu 1530 riservato esclusivamente al soccorso in mare