La Spezia – Anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti segue con attenzione quanto avviene a La Spezia, nel porto, con lo sbarco dei 237 Migranti salvati dalla nave Geo Barents al largo della Libia.

Toti ha spiegato che “la macchina dell’accoglienza è già in moto per aiutare i Migranti” aggiungendo che è “giusto che ognuno faccia la propria parte” e di essere “orgoglioso della nostra solidarietà”.

Mentre i primi Migranti salvati scendono dalla passerella della nave di Medici senza Frontiere, il presidente commenta positivamente la macchina della solidarietà che si è messa in moto per accogliere nel modo migliore possibile le tante persone che sono fuggite da terre sconvolte da fame e guerre per cercare un futuro migliore in Europa.

“È arrivata in porto alla Spezia la nave Geo Barents e tutta la macchina dell’accoglienza della Liguria è già in moto per aiutare i migranti che tra poco sbarcheranno – ha commentato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – La nostra regione anche in questa occasione sta dimostrando la sua grande solidarietà e ne sono orgoglioso. Fra poco con l’assessore Giampedrone visiteremo personalmente il luogo dello sbarco, dove la nostra Protezione Civile e la nostra sanità sono già a lavoro e li ringrazio. È giusto che ciascuno faccia la propria parte, anche per sgravare i porti del sud Italia. La Liguria non si tirerà indietro”.

(Foto Medici senza Frontiere)