Cengio (Savona) – Un incendio si è sviluppato nelle prime ore di questa mattina in un’abitazione in via Roella.

Secondo le ultime informazioni, il rogo sarebbe partito da una stufa che si trovava al piano terra e si sarebbe successivamente propagato coinvolgendo anche un porticato esterno.

La padrona di casa ha immediatamente lanciato l’allarme e, sul posto, sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. L’incendio è stato spento in circa un’ora e, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito o intossicato.