Genova – Ancora una giornata di disagi per automobilisti e trasportatori in viaggio sulla rete autostradale ligure. Ai cantieri che causano restringimenti di carreggiata e ritardi si aggiungono incidenti come quello avvenuto sulla A26 tra Ovada e iil bivio per la A10 Genova – Ventimiglia che ha causato sino a 10 km di coda.

Agli automobilisti e trasportatori è stato consigliato di utilizzare in alternativa la A7 Genova Milano su cui, però sono attivi numerosi altri cantieri, alcuni dei quali verso il terzo anno di apertura.

Rallentamenti anche sulla A7 tra Bolzaneto e Serravalle per cantieri che gli automobilisti definiscono “eterni” sia in direzione Nord che verso Genova.

L’autostrada chiude da Busalla a Genova Bolzaneto dalle 22 alle 6 del mattino successivo causando altri problemi.

Coda anche sulla A10 Genova – Ventimiglia tra Arenzano e l’allacciamento con la A26 e sempre per lavori. In mattinata si sono raggiunti i 6 km di coda.

Cresce la rabbia dei cittadini ed in particolare di chi usa l’autostrada spesso. Le associazioni dei Consumatori chiedono che si torni agli sconti “automatici” viste le difficoltà incontrate ad ottenere i rimborsi.

Associazioni di categoria chiedono invece il congelamento delle tariffe almeno sino alla conclusione definitiva dei lavori.